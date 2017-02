JUVENTUS, HERNANES CONTESO DA SAN PAOLO E GUANGZHOU

Se in Italia la sessione di calciomercato è terminata, in Brasile ed in Cina, tra le altre, è ancora consentito avviare trattative. A tal proposito è da segnalare un interessamento del San Paolo e del Guangzhou per Hernanes. Il centrocampista della Juventus è stato corteggiato dal Genoa per tutto il mese di gennaio, ma ha preferito restare in bianconero. Ora spunta questa doppia occasione per lui. Lo riporta calciomercato.it.