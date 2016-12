Juventus, Gundogan si complica: no del Borussia

Ora diventa tutto più difficile. Gundogan non si muove da Dortmund e continuerà a giocare in Bundesliga . Questo almeno per il mercato di gennaio, in estate si vedrà. E' il messaggio del Borussia alla Juventus , che si era mossa in anticipo con l'obiettivo di regalare un rinforzo importante a Massimiliano Allegri , desideroso di continuare la rimonta scudetto e andare più avanti possibile in Champions . Rispunta Banega e per luglio c'è l'idea Rabiot.

Per il club tedesco non è una questione di prezzo o di volontà di cederlo al miglior offerente: il Borussia, per questa seconda parte di stagione, non vuole proprio privarsi del suo giocatore. La Juventus deve farsene una ragione. E ora Beppe Marotta è costretto a riallacciare i rapporti con il Valencia per Banega: nel frattempo, il Milan aveva fatto un sondaggio per l'argentino, ma Adriano Galliani non è mai andato la richiesta di informazioni. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e può arrivare spendendo pochi milioni. In calo i nomi di Moutinho e Soriano: Monaco e Sampdoria chiedono troppo.



Spunta l'idea Rabiot del Psg per l'estate: arrivare a lui non sarà facile perché il talento francese piace a mezza Europa. In queste ore si chiuderà per Mandragora: contratto di 5 anni, ma il classe 1997 rimarrà fino a giugno in prestito al Pescara. E per il futuro c'è Sensi del Cesena. Ma su di lui si sono già mosse Inter, Milan e Palermo.