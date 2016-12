Juventus, guerra per Pogba: Real Madrid in vantaggio sullo United

Tutti pazzi per Pogba . Il Real Madrid avrebbe pronti 120 milioni di euro per il cartellino del centrocampista francese. Secondo la stampa spagnola, ci sarebbe stato un primo contatto tra i Merengues e il procuratore del giocatore, Mino Raiola : offerti 9 miloni di euro di ingaggio. Pogba ne vuole 13 all'anno per 5 stagioni. Ci prova anche il Manchester United : José Mourinho è pronto a investire 100 milioni. La palla passa alla Juve.

La cessione del francese aprirebbe altri scenari di mercato per la Juve: in primis, ci sarebbe un ritorno su André Gomes del Valencia. La richiesta del club iberico era di 50 milioni di euro. Sempre dalla Spagna si parla di una possibile cessione di Bale: con l'addio del gallese, Florentino Perez avrebbe la liquidità necessaria per chiudere la trattativa Pogba. Non è di certo un affare semplice: i bianconeri non hanno nessuna intenzione di cedere il francese. Salvo clamorose offerte. E se dalla capitale spagnola ne arrivasse davvero una da 120 milioni, sarebbe difficile rifiutarla.