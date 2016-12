Juventus, Giovinco verso la Mls: pressing del Toronto FC

21:45 - Si va verso una schiarita sul futuro di Sebastian Giovinco, che potrebbe essere nella Mls americana. La Formica Atomica, in scadenza di contratto a giugno con la Juventus, sta valutando l'ipotesi di trasferirsi Oltreoceano. Al giocatore e al suo entourage, infatti, sarebbe giunta un'offerta da parte della franchigia canadese del Toronto FC, che avrebbe messo sul piatto della bilancia un biennale da 3,5 milioni di euro a stagione.

Fiorentina, Torino e Bologna ci avevano fatto molto più che un pensierino, alla fine sembrava averla spuntata il Monaco, prima del colpo di scena di queste ultime ore che rischia di lasciare tutte le principali pretendenti a bocca asciutta. Sulle orme di Di Vaio e Nesta, che nel recente passato hanno giocato in Canada, ma a Montreal, anche Sebastian Giovinco è tentato dall'avventura nella Major League Soccer americana. D'altronde un'offerta da 3,5 milioni di euro netti a stagione non può che far riflettere e anche un pochino vacillare.