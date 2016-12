Juventus, Giovinco va in Mls: offerta mostruosa dal Toronto FC

18:24 - In Canada sono sicuri: Sebastian Giovinco sarà un nuovo giocatore del Toronto Fc e verrà annunciato nelle prossime ore. Per convincere la "Formica Atomica", in scadenza a giugno con la Juventus e libero di trovare la nuova sistemazione, a scegliere Toronto è servita "una camionata di soldi". Toronto gli ha infatti offerto un contratto quinquennale da 8,5 milioni di euro l'anno. In ogni caso Giovinco vestirà la nuova maglia a partire da luglio.

La notizia sta rimbalzando impetuosamente con i caratteri di un'ufficialità imminente, tanto che l'annuncio della società canadese è atteso per lunedì. Lo stesso Michael Bradley, ex centrocampista della Roma oggi in forza ai biancorossi, si è detto entusiasta di poter avere in squadra Sebastian Giovinco. Il bianconero, nonostante le numerose offerte in Italia e in Europa, secondo le fonti canadesi avrebbe dunque già scelto il Canada grazie, testuali parole, a "una camionata di soldi" offertagli dal club di Toronto che vanta in rosa già volti noti al calcio europeo come l'ex romanista e Jozy Altidore. Otto milioni e mezzo all'anno per cinque anni, un motivo decisamente valido per un volo atlantico, ma a partire da luglio.