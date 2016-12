Juventus: Giovinco libera Osvaldo

14:58 - Incassato il "no" del Sassuolo per Simone Zaza, la Juventus è sempre alla ricerca di una punta che possa prendere il posto di Giovinco in rosa. Proprio la Formica Atomica, destinata al Toronto FC a giugno, è la pedina che sta bloccando il mercato in entrata dei bianconeri. Per questo motivo si prova ad anticipare il trasferimento in Canada di sei mesi. La risposta del Toronto è attesa in giornata, poi potrà partire la trattativa con Osvaldo.

Una risposta positiva da parte dei manager canadesi di anticipare a gennaio il trasferimento Oltreoceano di Giovinco porterebbe alla rescissione consensuale del contratto del giocatore con la Juventus e un posto libero nel parco attaccanti a disposizione di Allegri. Per questo motivo l'agente D'Amico ha incontrato la dirigenza del Toronto FC per capire la disponibilità del club canadese di iniziare a pagare lo stipendio del giocatore con sei mesi d'anticipo. Una risposta è attesa in giornata, ma i bianconeri si stanno già muovendo per l'ultimo tassello.

Tra giovedì e venerdì è stato predisposto un summit con l'Inter e con gli agenti di Osvaldo per capire la fattibilità dell'operazione, accelerata dall'ingaggio di Destro da parte del Milan. Starà a Vigorelli, agente anche di Osvaldo, cercare di risolvere le divergenze con l'Inter.