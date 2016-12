Juventus, Giovinco apre all'addio: "A gennaio resto, ma a fine stagione vediamo"

15:48 - "Il mio futuro? Non penso di andare via a gennaio. Voglio giocarmi le mie possibilità a Torino e poi vedremo a fine stagione", poche ma dritte all'obiettivo le parole di Sebastian Giovinco che, dopo la vittoria della Nazionale in amichevole contro l'Albania, si sfoga davanti a giornalisti che gli chiedevano del suo scarso utilizzo in campionato da parte di mister Allegri. Il malumore del bianconero è evidente, ma per lui non vuole muoversi.

E' dunque chiaro che il giocatore non abbia molta voglia di rimanere in panchina (esattamente al contrario di quanto succede con la magli azzurra dell'Italia). Su Giovinco pare ci sia ressa. Non so pochi i club, italiani e stranieri, che avrebbero già fatto un pensierino per strapparlo alla Juve. In testa pare esserci la Fiorentina. Montella stima molto la Formica Atomica e all'orizzonte c'è uno scambio con Savic. Si era parlato anche di Napoli, ma per la finestra di mercato di gennaio. Le sue parole, tuttavia, escludono questa ipotesi. All'estero era già in lizza per vari club della Premier League, ma la pista più accreditata sembra essere quella dell'Arsenal.