Juventus, Galeone vede Allegri al Chelsea: "Credo andrà e farà bene"

L'interesse del Chelsea per Massimiliano Allegri è noto, il tecnico livornese e la stessa Juventus hanno glissato su un possibile divorzio a fine stagione ma per Giovanni Galeone i giochi sono quasi fatti. Secondo l'ex tecnico, amico e confidente di Allegri: "credo che Max andrà al Chelsea e farà molto bene. E' uno dei cinque migliori tecnici al mondo, andrà via dalla Juventus e non ha senso rimanga ancora in Italia ".

Galeone, una sorta di padre per Allegri (che ai tempi del Milan ha riconosciuto in lui un maestro da cui ha appreso, sia da calciatore che da tecnico, negli anni di Perugia e Pescara) e con il quale i contatti sono continui, ha parlato così a Radio Radio: "Sta facendo benissimo, anzi autentici miracoli, con un'idea di gioco non sua perché ha chiesto per due anni un trequartista e hanno solo fatto finta di prenderglieli. E' stato bravo a reinventare Dybala proprio come giocatore dietro le punte. Per me andrà via dall'Italia e lo vedo bene in Inghilterra anche perché la proposta di Abramovic è davvero fantastica".

Non a caso i tabloid inglesi parlano di un'offerta da 10 milioni a stagione per quattro anni. Cifre che farebbero vacillare chiunque, anche uno come Allegri che ha ancora 16 mesi di contratto con la Juve e ha sempre dichiarato di trovarsi benissimo a Torino.