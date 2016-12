Juventus-Gabigol, l'offerta sale a 20 milioni di euro

La Juventus è sempre più scatenata nel mercato. Secondo Globoesporte, i bianconeri sono vicini ad acquistare Gabriel Almeida Barbosa, detto Gabigol, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Per l'attaccante del Santos sarebbe già pronto un contratto da 3 milioni a stagione. L'operazione in ogni caso non si annuncia facile, dato che il cartellino del centravanti è diviso in tre parti: 20% al fondo Doyen, 40% al club e 40% al giocatore stesso.