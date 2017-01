Il giocatore dello Schalke04 piace alla Juventus, al punto che vorrebbe accelerare per portarlo a Torino già nei prossimi giorni. L'incontro per chiudere la trattativa è fissato per i prossimi giorni, con i bianconeri che sarebbero pronti a versare al club tedesco un indennizzo di due milioni ai quali ne vanno aggiunti altrettanti di bonus. Kolasinac potrebbe quindi lasciare presto Gelsenkirchen, come riportato da Tuttosport.