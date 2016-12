Juventus, ecco l'offerta per Jovetic

16:14 - Non è certo un nome nuovo quello di Stevan Jovetic per la Juventus. I bianconeri hanno riallacciato i contatti col Manchester City e vogliono stringere per già per gennaio (si parla di prestito). Il no del Galatasaray per Wesley Sneijder ha complicato i piani in via Galileo Ferraris e allora si cerca di correre velocemente ai ripari. Si ripercorre, quindi, una pista battuta più volte. Si avanti anche per Mkhitaryan del Borussia Dortmund.

Quello di Jovetic è praticamente un déjà vu, perché già Conte, prima che il montenegrino passasse al club inglese, ci aveva provato. E' comunque un fatto che Jovetic è chiuso nel City, specialmente dopo l'arrivo dallo Swansea di Wilfreid Bony e che il suo feeling con la Premier League non sia mai stato altissimo. Un ritorno in Serie A servirebbe, quindi, da rilancio per un giocatore dalle indiscusse qualità tecniche come le sue.

Le cifre. La Juve ha proposto 2 milioni per il prestito oneroso gennaio-giugno 2016, e il riscatto fissato a 15 milioni. Il City, che aveva speso 26 milioni per Jovetic, chiede 20 milioni per il riscatto con una clausola: tale riscatto diventerebbe obbligatorio se Jovetic da qui a giugno nella Juve superasse quota 10 presenze.

Da qui alla fine del mercato, sempre che il Galatasaray non apra alla partenza di Sneijder, qualcosa si muoverà e il trequartista che Allegri tanto cerca potrebbe arrivare. Sempre molto viva la pista che porta in Germania e a Mkhitaryan del Borussia Dortmund. I tedeschi, e Klopp in particolare, non hanno ancora deciso se lasciar partire oppure no l'armeno, ma è un fatto che le possibilità di vedere il 26enne centrocampista in Italia siano aumentate.