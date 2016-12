Juventus, è Cavani il primo obiettivo

Archiviato il quinto scudetto consecutivo, alla Juventus lavorano per pianificare la prossima stagione. Come confermato da Beppe Marotta , nei giorni scorsi, il primo obiettivo rimane Cavani . L'ingaggio dell'attaccante del Psg , ex Palermo e Napoli, è legato all'eventuale addio di Morata . Ma La Juve lavora anche per riscattare Lemina dal Marsiglia , per acquistare André Gomes dal Valencia e per Sirigu , con Neto che andrebbe in prestito.

Come riporta Tuttosport, Cavani è in cima alle preferenze di Massimiliano Allegri ed è quell'attaccante in grado di far fare l'ennesimo salto di qualità a una squadra che vuole tornare a trionfare in Europa. La Champions League rimane l'obiettivo numero uno di un club che in Italia non ha rivali. Marotta continua a trattare con il Psg e, nelle ultime ore, è spuntata anche l'idea Sirigu. Il portiere non è più felice al Psg e potrebbe così tornare in Italia. In passato era stato corteggiato dal Milan, ma l'esplosione di Donnarumma aveva poi bloccato tutto. Neto, da parte sua, andrebbe in prestito.



Per quanto riguarda il centrocampo, continua la trattativa con il Valencia per André Gomes, giocatore che piace anche al Napoli, e con il Marsiglia per Lemina. Marotta vuole abbassare le pretese del club francese: il diritto di riscatto è fissato a 9,5 milioni di euro, ma la Juventus vuole spendere meno.