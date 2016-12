Juventus-Cuadrado, incontro con l'agente

Archiviata la vittoria contro la Fiorentina, la Juventus continua a lavorare sul mercato per gli ultimi due rinforzi. Secondo quanto rivela Tuttosport, oggi sarebbe in programma un altro incontro con l'agente di Cuadrado. La Juventus sta definendo i dettagli per chiudere in 48 ore: Marotta offre 3 milioni per il prestito, il Chelsea ne vuole 4. Continua il pressing anche per Luiz Gustavo con il Wolfsburg e per Matuidi con il Psg.