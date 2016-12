Juventus-Cuadrado, Conte è l'unico ostacolo

La Juventus resta ottimista per Cuadrado, ma l'unico ostacolo è rappresentato da Antonio Conte che non ha nessuna intenzione di cedere in prestito il colombiano. I bianconeri, però, non temono sgarbi dal Chelsea e vorrebbero chiudere prima del fine settimana. Nel frattempo, Beppe Marotta stringe per Matuidi: alzata l'offerta a 30 milioni di euro più bonus per convincere il Psg a privarsi del centrocampista.