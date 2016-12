Juventus, complicato il rinnovo per Lichtsteiner: si pensa a De Sciglio

L'abbondanza in difesa può portare qualche grana sui rinnovi dei contratto in casa Juventus . Le operazioni per il prolungamento del contratto di Stephan Lichtsteiner (in scadenza nel 2017) non vanno nel migliore dei modi. Per ovviare all'eventuale perdita dello svizzero, Marotta pensa di nuovo Mattia De Sciglio . Oggi, però, il Milan chiede circa 30 milioni per il terzino. Sorrisi, invece, per Bonucci : la Juve sta lavorando al rinnovo con ritocco.

Stephan Lichtsteiner, almeno sulla carta, è oggi un'alternativa a Dani Alves. Un elemento che non contribuisce certo a facilitare il rinnovo del terzino, punto fermo della Juventus pluriscudettata (suo il primo gol nella storia dello Stadium) e mai in discussione. Lo svizzero ha solo un altro anno di contratto e le trattative per il rinnovo sembrano complicate. Come alternativa Allegri e Marotta potrebbe puntare un vecchio obiettivo. Si tratta di Mattia De Sciglio, rilanciato da Conte durante gli Europei, per il quale il Milan ha alzato molto le pretese arrivando, oggi, a chiedere circa 30 milioni.



Se per Lichtsteiner il rinnovo sembra lontano, c'è invece ottimismo per il prolungamento con ritocco dell'ingaggio di Leonardo Bonucci. A lungo corteggiato dal Manchester City, il centrale azzurro ha rifiutato gli 8 milioni degli sceicchi per legare il suo futuro alla Juventus. Bonucci ha un contratto fino al 2020 ma i bianconeri vogliono comunque offrire un prolungamento ulteriore con adeguamento dell'ingaggio: un modo per ricompensare la fedeltà dimostrata alla maglia. Attualmente Bonucci ha un contratto da 3,5 milioni.