Juventus, Chelsea all'assalto di Pogba

Riapre il mercato, ripartono i tormentoni e "tormentone" in casa Juventus fa rima con Pogba . A gennaio non partirà, ma nel caso del francese i grandi club d'Europa sono già proiettati a giugno guidati da Raiola. Con le voci del Barcellona in sottofondo, dall'Inghilterra rilanciano: "Doppio colpo Chelsea: 150 milioni per Pogba e Griezmann ". Un pressing che inizierà in gennaio mettendo le basi per giugno per la più classica delle telenovela.

Qualcosa però in casa Juventus si farà anche nell'immediato. La partenza quasi certa di Caceres, tra Milan e soprattutto Liverpool, apre uno spazio nella retroguardia di Allegri da riempire. Se su Rugani, che piace a mezza Serie A che lo vorrebbe in prestito, si deciderà solo all'ultimo se lasciarlo partire per mettergli minuti nelle gambe, per la fascia destra il nome più caldo è quello di Vrsaljko. Marotta però è stato chiaro e il primo rinforzo per Allegri arriverà a centrocampo per dare il cambio a Marchisio. I contatti con Moutinho continuano anche se il sogno resta Gundogan. Difficile però che la società bianconera possa spendere una cifra importante nel mercato di riparazione, più realistico ci si affida a un'occasione come potrebbe essere Banega.



Per le uscite, infine, nonostante qualche mugugno per lo scarso utilizzo Neto e Pereyra rimarranno in bianconero, così come Zaza sul quale Allegri punta con decisione. Decisiva in questo caso la volontà del giocatore che, con Euro 2016 all'orizzonte, potrebbe anche impuntarsi per una nuova esperienza. In quel caso il sostituto sarebbe ancora una volta Matri.



CHI PUO' ARRIVARE

Banega c, (Siviglia), Moutinho c, (Monaco), Vrsaljko d, (Sassuolo), Matri a, (Lazio)



CHI PUO' PARTIRE

Caceres d, (Liverpool), Rugani d, (Sampdoria), Zaza a, (West Ham)