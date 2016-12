Juventus, Cavani rinnova col Psg e Berardi resta al Sassuolo

Il mercato della Juve non si fermerà di certo a Dani Alves e Pjanic , ma Beppe Marotta continua a lavorare per l'attacco. Qui, al momento, è un rebus. E' slittato l'incontro con il Real Madrid per Morata e Berardi resterà al Sassuolo per almeno un altro anno. Si complica anche il sogno Cavani , vicino al rinnovo con il Psg, che non può permettersi di lasciarlo andare.

Morata ha già fatto sapere al Real di non voler essere utilizzato come una pedina di scambio senza il suo consenso. L'attaccante spagnolo non vuole né il Psg né l'Arsenal: la Juventus spera di trattenerlo e farà di tutto per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri. Ma per ora slitta l'incontro con i Merengues per parlare appunto del futuro di Morata.



Capitolo Berardi. Le nostre indiscrezioni del 30 dicembre, poi ribadite il 10 giugno, stanno trovando conferma. L'attaccante vuole restare in Emilia e giocare l'Europa League con il Sassuolo. Berardi vuole giocare con continuità e in bianconero teme di non avere spazio, così come è successo al suo vecchio compagno di reparto Simone Zaza. In secondo luogo, vorrebbe rimanere con Eusebio Di Francesco, con il quale ha un grande feeling. Come detto, si complica il sogno Cavani, vicino al rinnovo con il Psg. Il club francese non vuole perderlo, dopo aver già salutato Ibrahimovic.