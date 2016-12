Juventus, Cavani frena le voci: "Sto bene al Psg"

10:16 - Edinson Cavani frena le voci di mercato che lo riguardano e gela la Juventus. "Darò tutto per il Psg. Sto bene a Parigi e voglio restare - ha spiegato a 'La Red 21'. Quando ho parlato del mio malessere non mi riferivo all'ambiente o alla società ma solamente al mio ruolo in campo". "Volevo giocare al centro dell'attacco e credo sia normale per un attaccante come me", ha aggiunto il Matador, rispedendo al mittente la corte bianconera.

Parole semplici e chiare quelle di Cavani, che chiude così le porte a un immediato ritorno in Serie A. Per la Juventus il sogno di abbracciare il Matador si infrange contro le parole del diretto interessato. Questione di ruolo, a quanto pare. Il mal di pancia di Cavani, stando alle sue dichiarazioni a "La Red 21", era legato solo a divergenze tattiche con Blanc e alla sua posizione in campo. "Questa stagione si è chiusa bene ma vogliamo ripartire con la stessa convinzione - ha precisato l'attaccante uruguaiano -. Ripeto, sarò tutto per questa squadra e spero di fare sempre meglio". Juventus avvertita. Meglio cambiare obiettivo.