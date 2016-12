Juventus, caccia al sostituto di Pogba: Witsel e Matic in lizza

Che l'addio di Pogba alla Juventus fosse possibile era un'ipotesi che a Vinovo circolava da tempo e per questo la dirigenza bianconera nelle scorse settimane ha sondato il terreno con diversi centrocampisti per tracciare una strada da seguire. La pista più calda però è sfumata con Andrè Gomes, come riporta As, destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Restano in piedi tutte le altre a partire da Witsel, sogno proibito del Napoli di quest'estate, contattato anche dalla Juventus facendo leva sulla voglia del belga di lasciare lo Zenit.



Witsel non è il solo osservato speciale. Con il Chelsea si parlerà di Nemanja Matic, serbo che non rientra nei piani iniziali di Conte, mentre sempre in Inghilterra piace Moussa Sissoko del Newcastle, pur sapendo che Benitez non è disposto a fare sconti nonostante si giochi la Championship. Più lontano William Carvalho dello Sporting Lisbona, ma non è detto che Marotta e Paratici non vadano a pescare nel nostro campionato. Un paio di opzioni importanti sono state studiate. La prima porta a Biglia, capitano della Lazio, ma in quel caso il problema è trattare con Lotito che per l'argentino chiede 30 milioni di euro. Oppure Brozovic dell'Inter, profilo apprezzato da tempo in casa bianconera.