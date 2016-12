Juventus, caccia a una punta: Osvaldo è sempre la prima scelta

15:15 - Con Sebastian Giovinco in partenza anticipata per Montreal, in casa Juve la priorità rimane coprire il buco lasciato dalla partenza della Formica Atomica. Pablo Osvaldo, tornato al Southampton, rimane la prima scelta di Allegri e della dirigenza. Intanto Marotta si è cautelato bloccando Alessandro Matri, mentre sullo sfondo rimangono sempre le piste che portano a Simone Zaza e Giampaolo Pazzini ma sono meno percorribili.

Regna l'ottimismo in casa Juve per arrivare a Daniel Osvaldo. Il cambio di interlocutore (dall'Inter al Southampton) non può che agevolare la trattativa. I Saints non vogliono vedere deprezzare un proprio patrimonio e proporranno a Marotta le stesse condizioni poste in estate ai nerazzurri: prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Da limare solo alcuni dettagli del contratto, facilmente superabili dopo l'ok tra i due club.



Marotta, però, si è cautelato bloccando Alessandro Matri. Genoa e Milan hanno dato l'ok al prestito fino a fine stagione. Più defilate le piste che portano a Simone Zaza e Giampaolo Pazzini: il nazionale azzurro è stato blindato dal Sassuolo che vuole tenerlo fino a giugno, il Pazzo è stato tolto dal mercato dal Milan nonostante l'arrivo di Destro.

MAROTTA: "UNO TRA MATRI E OSVALDO"

L'ad della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato dell'attaccante in arrivo a Torino: "Manca un giorno al termine di questa sessione di mercato. Stiamo cercando di valutare la risoluzione del contratto di Giovinco. Osvaldo o Matri? Non c'è uno più vicino uno dell'altro. Se Giovinco parte dovremo definire un'operazione nelle ultime ore del mercato".