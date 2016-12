Juventus, Braida annuncia l'interesse del Barcellona per Pogba

22:24 - Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona, ​​ha parlato per la prima volta dal 13 febbraio, giorno della sua nomina di dirigente del club spagnolo: "Pogba? Al Barça servono grandi giocatori". Inizialmente Braida ha rifiutato di discutere dei possibili acquisti futuri dei blaugrana, ma non è riuscito a nascondere un sorriso alla domanda sul francese della Juventus, il desiderio proibito (ma non troppo) di Luis Enrique.

Tutti pazzi per Paul. Alla lunga fila di top club europei che vorrebbero acquistare Pogba si è ufficialmente aggiunto il Barcellona e la conferma è arrivata da una grande conoscenza del nostro calcio: Ariedo Braida. L'ex dirigente del Milan e attuale direttore sportivo dei catalani, è intervenuto alla trasmissione "Hat Trick Barça" di Esport3 e, con parole velate e implicite, ha fatto intendere che i blaugrana parteciperanno alla corsa per il talento della Juventus: "Pogba? Il Barça necessita di grandi giocatori per restare sempre in alto".

Braida non ha solamente parlato del francese bianconero, ma anche di Pedro, obiettivo dell'Inter, e di Leo Messi: "Qui sta bene ed è molto importante per la squadra. Messi? E' molto difficile che lasci questo club, anche se alle volte ne succedono di queste cose nel calcio. Oggi con squadre che hanno così tanti soldi come il City sembra che il denaro non abbia valore: nel calcio alle volte succedono cose che sembrano impossibili". Infine due parole anche su Dani Alves, che piace molto alla Juve: "Il futuro di Dani Alves si discuterà solo dopo il clasico di marzo". E pensare che il ds italiano inizialmente non voleva parlare di mercato...