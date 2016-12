Juventus, Berardi in pugno: ufficialità in arrivo

Entro mercoledì dovrebbe arrivare l'ufficialità - ha riportato Il Resto del Carlino - e il numero 25 del Sassuolo andrà a indossare quella maglia della Juventus sfiorata più volte ma ancora mai ottenuta. Fino ad ora. Sul tavolo manca solo la definizione di alcuni dettagli, nello specifico di contropartite tecniche gradite al club di Squinzi pronto a giocarsi l'accesso all'Europa League dai preliminari in estate.



Una sarà Gianluca Caprari, protagonista di un'ottima stagione a Pescara e ancora impegnato nella finale playoff per la promozione in Serie A. L'attaccante esterno verrà acquisto dalla Juventus e poi girato al Sassuolo e l'accordo è già stato definito. Diverso il discorso per il giovane Mandragora che andrà in ritiro con la squadra di Allegri e solo successivamente, nel caso Di Francesco lo ritenesse opportuno, sarebbe girato in Emilia.



Al Sassuolo piace anche Lapadula sempre del Pescara e in orbita Juventus in passato. Qui il discorso è complicato dalla forte pressione del Napoli, al momento il club più vicino al capocannoniere di Serie B.