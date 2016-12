Juventus, Bentancur sempre più vicino, il Boca conferma

La Juventus è vicina a Rodrigo Bentancur . Il gioiellino del Boca Juniors, accostato al Milan nell'ultima sessione di mercato, prenderà molto probabilmente la strada per Torino. A confermare lo stato avanzato della trattativa è stato il presidente xeneizes Daniel Angelici , che in un'intervista a Espn Fc Radio, ha detto: "Ci siamo visti con i dirigenti della Juve, e posso dire che siamo a buon punto".

A Ginevra, in occasione dell'European club association, erano presenti l'ad bianconero Marotta e il presidente del club argentino Angelici. Occasione per continuare a parlare di mercato anche dopo la chiusura delle trattative, e il protagonista è stato Rodrigo Bentancur. Sul classe 1997 uruguaiano la Juventus ha il diritto di prelazione da esercitare entro il 20 aprile 2017 . E il prezzo è stato già fissato: 9,4 milioni di euro .

In estate, sul giocatore, era stato forte il pressing del Milan che era arrivato ad offrire circa 13 milioni, compresi bonus. Per i bianconeri, quindi, sembra esserci campo libero per arrivare al calciatore. Un affare già ben avviato, che quasi sicuramente si chiuderà nella prossima finestra estiva di mercato.