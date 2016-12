Juventus, avanti tutta per Cuadrado e Matuidi

La Juventus non molla la presa su Cuadrado e Matuidi. La belle notizia per Beppe Marotta arriva da Londra: c'è l'apertura del Chelsea al prestito oneroso di 4 milioni di euro con diritto di riscatto. Non c'è l'obbligo per definire l'operazione: esattamente come volevano i bianconeri. Capitolo Matuidi: continua la trattativa con il Psg, che per il centrocampista vuole almeno 40 milioni di euro. Soldi che potrebbero arrivare dalle cessioni. Nel pomeriggio gli agenti di Cuadrado hanno incontrato i dirigenti bianconeri.