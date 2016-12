Juventus, assalto a Jovetic: offerta da 24 milioni di euro

23:45 - Il vero obiettivo per l'attacco della Juventus è Stevan Jovetic. Nonostante le smentite del Manchester City, l'acquisto di Bony ha chiuso ulteriormente lo spazio davanti per il montenegrino che vorrebbe tornare in Italia già da gennaio. La Juventus si è fatta avanti - secondo quanto raccolto dall'edizione inglese di Goal.com - con un'offerta da 24 milioni di euro. Per il prestito oneroso 2,5, più altri 21,5 per l'obbligo di riscatto a giugno.

Niente Sneijder né Mkhitaryan dunque per la Juventus di Allegri, pronta a sfoderare l'attacco decisivo per il vero obiettivo del mercato invernale, quello Stevan Jovetic che da un paio di stagioni ruota nell'orbita bianconera, ancora prima che proprio il City sborsasse 33 milioni per strapparlo alla Fiorentina. La stampa britannica parla di un'offerta recapitata dalla società torinese agli uffici dei Citizens per un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto a giugno fissato a 21,5 pagabili in due rate annuali.