Juventus, Allegri vuole De Jong in bianconero

10:31 - Archiviata la sessione di mercato invernale, la Juventus prepara i piani per giugno. E Massimiliano Allegri ha già dato indicazioni a Marotta di sondare il terreno per Nigel De Jong. L'olandese piace molto al tecnico bianconero, che l'aveva già voluto al Milan, e potrebbe essere un rinforzo low cost per la prossima stagione. Il centrocampista rossonero, infatti, è in scadenza col Milan e a giugno potrà decidere di trasferirsi a Torino.

A 30 anni per De Jong quello che firmerà in estate potrebbe essere l'ultimo contratto importante della carriera e occorrerà valutare bene le offerte sul piatto. Da mesi l'olandese e il Milan trattano per rinnovare l'accordo, ma le parti sembrano molto distanti, soprattutto perché il centrocampista non sembra più convinto del progetto rossonero anche dopo la brusca rottura del club con il suo amico Seedorf. A giugno, dunque, sembra profilarsi un addio annunciato. Niente di eclatante, se non fosse che sulle sue tracce si è già messa la Juventus. Allegri stima il giocatore e ha già dimostrato di credere in lui quando era sulla panchina del Milan. Ora spetterà a Marotta presentare all'olandese un'offerta interessante. De Jong in scadenza per la Juve potrebbe essere un grande affare.