Juventus, Allegri sogna Shaqiri e aspetta Rolando

19:47 - Supercoppa italiana a parte, la stagione di Allegri sulla panchina della Juventus è lanciata. Primo posto davanti alla Roma e ottavi di finale in Champions. Sei mesi dopo però il pensiero del tecnico livornese è lo stesso: serve un trequartista. Ad agosto non se ne fece nulla, ma a gennaio i bianconeri ci riproveranno. L'identikit è quello di Shaqiri del Bayern: per Marotta una missione difficile, ma non impossibile per il 23enne svizzero.

Ad agosto come a dicembre la richiesta di Allegri è di trovare un giocatore per far fare il salto di qualità anche in campo europeo alla sua rosa. Un jolly d'attacco capace di giocare tra le linee e di allargarsi con grande facilità. Una ricerca andata a vuoto la scorsa estate ma pronta a riaccendersi già nei primi giorni del 2015. Uno in particolare, Shaqiri, solletica la fantasia del tecnico anche se non è certo l'unico obiettivo segnato sull'agenda di Marotta. Lo svizzero chiede da tempo più spazio al Bayern Monaco, ma anche lì le possibilità scarseggiano. Ecco perché l'opzione bianconera potrebbe essere presa in grande considerazione dal 23enne.

Un'alternativa meno complicata porta a Wesley Sneijder che farà di tutto per lasciare il Galatasaray a gennaio. Gli agenti dell'olandese prendono tempo, ma i primi contatti esploratori sono stati avviati. Più difficile arrivare subito a Praet dell'Anderlecht e Mata dello United, mentre la pista Diamanti non interessa la dirigenza bianconera.



Più intricata la situazione per quanto riguarda i rinforzi in difesa. L'accordo con l'agente di Montoya è vicinissimo, ma resta da convincere il Barcellona che non sembra ben disposto a lasciare partire il suo terzino. L'offerta di Marotta e Paratici è di un prestito con diritto di riscatto, mentre la dirigenza catalana vorrebbe far valere la clausola rescissoria di 20 milioni stabilita nel contratto in scadenza nel 2018. Il problema sta proprio nel fatto che Montoya stesso vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo. Sul versante Rolando, invece, c'è il sì del Porto al trasferimento per monetizzare subito. Anche qui però la Juventus preferirebbe un prestito con diritto di riscatto.