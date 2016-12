Juventus, Allegri: "Higuain e Pogba? Dico solo: sinora ottimo mercato"

Nessun commento diretto. Nessuna parola spesa ad personam. Ma una dichiarazione che lascia trasparire la piena e totale soddisfazione per un mercato sinora perfetto. Così Max Allegri alla vigilia della sfida della sua Juve per la International Champions Cup in Australia contro il Tottenham : "Non parlo di mercato ma so solo che a Torino stanno facendo un ottimo lavoro. Gli Spurs? Scenderanno in campo Benatia, Pjanic e Pereyra".

"Probabilmente - ha continuato il tecnico bianconero - giocheremo con la difesa a 4, anche se come terzino destro sto decidendo se far giocare un ragazzino, oltre ad Alex Sandro. E’ un test importante, che dà continuità alla preparazione. Poi concluderemo la tournée estiva a Hong Kong con l’ultima amichevole prima di tornare a Torino. Mi aspetto una partita totalmente diversa a livello di intensità rispetto alla prima con il Melbourne Victory. Darò maggiore minutaggio ai giocatori che saranno in campo nel primo tempo, anche se qualcuno sarà alla sua prima partita e dunque giocherà soltanto 45 minuti. E’ un test utile per provare se la nostra condizione nel frattempo sarà migliorata».



Poi una battuta sul calendario: "Una partenza del genere sembrerebbe difficile rispetto all’anno scorso, quando facemmo un punto in tre partite. Ma peggio dell'avvio dell'anno scorso sarà difficile fare, anche se nel calcio non si sa mai". Mentre sul mercato poche ma chiare ammissioni: "E' un argomento di cui non parlo perché noi siamo qui per allenarci e preparare la stagione. So solo che a Torino stanno facendo un grande lavoro e un ottimo mercato".



BENATIA: "QUEST'ANNO PUNTIAMO A VINCERE OGNI COMPETIZIONE"

"Mi sto allenando bene e sono pronto" ha inceve dichiarato Benatia, in conferenza stampa al fianco di Allegri. "Il modo migliore di affrontare la gara di domani e' farlo come se si trattasse di campionato. Il Tottenham è una bella squadra, ha disputato un'ottima Premier e ha tanta qualità. Queste sono partite importanti per prepararci bene all'inizio di una stagione nella quale dovremo continuare a vincere e puntare ad ogni competizione".