Juventus all'attacco: Van Persie seguito attentamente

11:55 - Non solo Cavani. La Juventus si sta muovendo sul mercato per trovare un attaccante di livello europeo da affiancare a Morata e Tevez nella prossima stagione al posto dei partenti Matri e Llorente. Oltre all'uruguayano del Psg, i bianconeri sono alla finestra per Robin Van Persie, 32enne del Manchester United in scadenza nel 2016. La Juve però non è sola: sull'olandese ci sono da tempo anche Inter e Roma che potrebbero scatenare un'asta di mercato.

L'attaccante olandese sta disputando una stagione tormentata sotto le aspettative e non è un segreto la voglia di cambiare al termine di quest'annata. Diversi club, come Inter e Roma, lo stanno seguendo da vicino da diverso tempo per capire le reali possibilità di un divorzio dai Red Devils già a giugno nonostante ancora un anno di contratto, e tra queste si è inserita la Juventus come riportato dal quotidiano "The Indipendent". I bianconeri da diverse settimane stanno cercando il profilo giusto per migliorare ulteriormente il potenziale offensivo e il nome di Van Persie, decisamente più fattibile, va ad aggiungersi a quello di Cavani che con il Psg è in rotta ma per il quale l'esborso economico sarebbe importante.

L'olandese andrebbe ad occupare la casella in rosa liberata da Llorente che piace in Premier a Liverpool e Arsenal, portando quell'esperienza internazionale in più richiesta da Allegri nonostante l'impeccabile cammino in Champions, con una cifra non astronomica per strappare il sì del Manchester United.