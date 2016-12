Juventus, agente Mandzukic: "Resta anche arrivasse Higuain"

Mentre le posizioni di Juventus e Napoli sul fronte Higuain sembrano essersi congelate, in attesa di capire le mosse bianconere per consegnare ad Allegri l'erede di Morata, una conferma importante è arrivata sul fronte Mandzukic. "Di sicuro resterà in bianconero, anche con l'arrivo di Higuain - ha rivelato l'agente negando un possibile sacrificio -. Mandzukic è legato alla Juventus". Il Pipita torna in Italia il 25 luglio.

Dopo i botti della scorsa settimana e le fughe di notizie sulla possibile trattativa Juventus-Higuain, il principale indiziato a lasciare i bianconeri sembrava essere Mario Mandzukic. Il parziale dietrofront di Marotta e il muro alzato da De Laurentiis hanno frenato un po' il tutto, ma lo scenario non sarebbe comunque cambiato. Lo assicura Ivan Cvjetkovic, agente di Mandzukic, a Sportske Novosti: "Anche con Higuain alla Juventus non ci sarebbero problemi, la posizione di Mario non è in discussione. Ci sarà spazio per tutti e per Mandzukic sarebbe uno stimolo per fare ancora meglio".



Novità sul fronte attaccante non se ne sono registrate e probabilmente, sempre che ce ne saranno, dell'affaire-Higuain si tornerà a parlare dopo il 25 luglio, quando il Pipita tornerà in Italia per aggregarsi ai compagni del Napoli.