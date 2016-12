Juventus, addio Mascherano: "Il Barcellona mi vuole tenere"

Javier Mascherano non sarà un giocatore della Juventus. Uno dei flirt più interessanti degli ultimi mesi con ogni probabilità si concluderà con un nulla di fatto: "Il Barcellona mi ha fatto sapere di non aver alcuna intenzione di cedermi - ha ammesso il centrocampista argentino - e quando un club così ti mette in questa condizione, è impossibile lasciarlo". La Juventus aveva approcciato Mascherano: "Non forzerò nessuna decisione".

La palla dunque passerebbe in linea teorica al club catalano che però, come ammesso dallo stesso Mascherano, non ha alcuna intenzione di lasciar partire l'argentino nonostante qualche mal di pancia mai nascosto già da gennaio. Proprio sulla voglia di cambiamento puntava la strategia della Juventus per il colpo a centrocampo, ma il passo indietro del giocatore spegne quasi completamente ogni velleità di trattativa. "C'è sempre la possibilità che me ne vada - ha dichiarato Mascherano -, ma ce ne sono altrettante che resti a Barcellona. Ho un contratto qui e sanno tutti quello che penso. Non farò mai nulla per turbare il mio ottimo rapporto con il Barcellona visto che sono sempre stato benissimo qui, e il giorno che lascerò questi colori non voglio farlo con l'amaro in bocca".