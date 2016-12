Juve, Zaza può arrivare in anticipo di sei mesi 

16:49 - Incontro Juventus-Sassuolo per il futuro di Simone Zaza. I bianconeri starebbero pensando a portare a Torino l'attaccante neroverde con sei mesi di anticipo rispetto ai piani stabiliti. La Vecchia Signora ha in mano un diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro per il cartellino. La volontà di Zaza è quella di restare in Emilia fino a giugno per giocare con continuità, ma Allegri ha bisogno di un rinforzo.

Anche il Sassuolo non vuole far partire il suo pupillo, ma la Juve è pronta a offrire i prestiti di Coman e Pepe come una sorta di risarcmento. I neroverdi sono a +9 sulla zona salvezza e quindi potrebbero anche accettare e incassare. I buoni rapporti tra le due società potrebbero anche facilitare l'operazione.

Dall'altra parte i bianconeri sono a caccia di un giocatore offensivo e vogliono anche limitare l'insidia del Tottenham, interessato a Zaza. Jovetic resta il sogno, mentre l'attaccante lucano è la pista più percorribile e può giocare anche in Champions League.