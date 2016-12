Juve, Zaza ha trovato l'accordo con il Wolfsburg

"In partenza? No, l'attaccante ce l'abbiamo". Nonostamnte Allegri blindi il suo giocatore, il futuro di Simone Zaza sembra ormai deciso, dopo il blitz dal Wolfsburg, dove ha incotrato i dirigenti tedeschi e di fatto detto "sì" alla loro proposta per un contratto di cinque anni a circa 3,5 milioni di euro. Adesso toccherà a Juve e Wolfsburg definire un'intesa che di massima c'era già, con i bianconeri che incasserebbero 25 milioni di euro più bonus.

Lunedì dovrebbe essere il giorno decisivo per l'accordo totale tra tutte le parti. Di fatto siamo a un punto di non ritorno perché Zaza, che ha saltato l'amichevole con l'Espanyol proprio per programmare il suo trasferimento in Bundesliga e visitare il centro sportivo dei "Lupi", ormai pare aver deciso di cambiare aria, dopo aver capito che alla Juve, almeno a breve, non avrebbe avuto lo spazio che pensa di meritare.



Capitlo centrocampista. Se Allegri si aspetta solo un rinforzo ("uno può darsi, ne abbiamo già tanti forti"), questo potrebbe essere un po' a sorpresa Amadou Diawara. Il giocatore ha rotto con il Bologna, che non lo ha incluso nella sua rosa per il campionato, e ci sarebbe stato un incontro tra i dirigenti juventini e quelli rossoblù per un possibile trasferimento del giovane guineano, che piace anche a Napoli e Roma.