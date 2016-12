Juve, Zaza dice no a Wolfsburg e West Ham: ci prova la Roma

Sempre meno spazio per Simone Zaza in bianconero. Con l'arrivo di Higuain - e i continui tentativi per Gabigol - l'attaccante della Juve e della Nazionale sente arrivato il momento di provare a cambiare aria e rilanciarsi anche dopo le polemiche post-rigore contro la Germania agli Europei. Ma, rifiutate le offerte di club come Wolfsburg e West Ham, Zaza non vuole lasciare l'Italia: per lui si profila un duello Roma-Milan, con i giallorossi in vantaggio.