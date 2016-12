Juve, Witsel 'pressa' lo Zenit

Chiusura alla Juve? Macché... Le ultime parole di Axel Witsel ("Resto allo Zenit un altro anno") sanno piuttosto di ultimatum al club russo, che a giugno perderà il giocatore a zero. Per il centrocampista belga, in cima alla lista dei bianconeri per sostituire Pogba, Marotta ha messo sul piatto della bilancia 18 milioni di euro: troppo pochi per il centrocampista, pagato quattro anni fa 40 milioni al Benfica e per cui lo Zenit chiede 25 milioni.