Juve, visite mediche per Khedira: tutto ok

Visite mediche anche per Sami Khedira. Il centrocampista, svincolato dal Real Madrid, le ha effettuate lontano da Torino, in Spagna, e ha inviato gli esiti alla Juventus. Tutto nella norma e i bianconeri, che avevano qualche dubbio sull'integrità fisica del tedesco, sono pronti a tesserarlo. Si stanno sistemando gli ultimi dettagli economici prima della firma sul contratto. Centrocampo stellare per la prossima stagione a disposizione di Allegri.