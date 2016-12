Juve, visite mediche per Dybala a Torino

Alle 08:30 è iniziata l'avventura alla Juventus per Paulo Dybala. L'attaccante, che già mercoledì sera era arrivato a Torino, si è sottoposto alle visite mediche di rito alla Clinica Fornaca dopo aver ricevuto il permesso del Palermo. Poi il giovane argentino si è recato al Centro di Medicina dello Sport per completare l'iter medico. Nel primo pomeriggio è atteso in sede per firmare il suo nuovo contratto con i bianconeri.