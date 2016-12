Juve, Vidal verso l'addio già a gennaio

18:41 - Il caso Vidal tiene ancora banco a Vinovo. Il comportamento del cileno fuori dal campo continua a non convincere e l'ipotesi di un divorzio con la Juve sembra più vicina. Alcune voci riferiscono che "Il Guerriero" sarebbe andato ancora sopra le righe dopo il match con la Roma e, stando a Paolo Bargiggia, la Juve avrebbe deciso di cederlo. Cifre alla mano, con un'offerta di 35 milioni, il giocatore potrebbe partire già a gennaio.

In casa Juve, dunque, per Vidal la misura ormai è colma. In estate Marotta chiedeva 50 milioni, ma ora i bianconeri sembrano intenzionati a "svendere" il centrocampista e ad accontentarsi di una cifra intorno ai 30/35 milioni di euro. United e Real Madrid sono alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.



Ma a Vinovo non si pensa soltanto a Vidal. Vista l'emergenza di inizio stagione in difesa, Marotta sta cercando rinforzi per il reparto arretrato e il nuovo nome è quello dell'uruguaiano Diego Godín Leal. Il difensore dell'Atletico Madrid piace molto ai dirigenti bianconeri e potrebbe essere avvicinato già per la finestra di mercato di gennaio. In alternativa un'altra pista porta ad Antonio Rüdiger dello Stoccarda.