Juve verso il 4-3-3: Lukaku e Danilo nel mirino

Pensieri di 4-3-3 in casa Juventus . Massimiliano Allegri ha in mente di cambiare e perdendo con ogni probabilità pedine come Morata e Cuadrado, la società sta già setacciando il mercato in cerca di colpi ottimi per il proprio tecnico. Per l'attacco piace Lukaku , destinato a lasciare l'Everton, ma nel mirino di Bayern e Chelsea. Gabriel Jesus giovane attaccante esterno del Palmeiras e uno tra Danilo e De Sciglio per la fascia destra.

Dopo il secondo double consecutivo messo in bacheca la Juventus si è messa subito all'opera per anticipare tutti sul mercato e consegnare ad Allegri una rosa quanto più completa per il prossimo ritiro di luglio. Un rinforzo per reparto almeno con occhi concentrati sull'attacco dove la probabile partenza di Morata in direzione Madrid è destinata a lasciare un vuoto importante. Serve un nome di livello europeo e il profilo di Romelu Lukaku intriga da diverso tempo la dirigenza bianconera. Sul bomber belga c'è la forte concorrenza di Bayern e Chelsea, ma visto la partenza certa dall'Everton i bianconeri faranno un tentativo anche dopo l'apertura dello stesso Lukaku a HLN: "L'Italia mi intriga molto, ma la mia scelta dipenderà dall'allenatore".



Per il futuro è caldissima la pista per il giovane Gabriel Jesus, attaccante esterno del Palmeiras, e se Miralem Pjanic è un'ipotesi molto concreta, Allegri ha chiesto alla dirigenza juventina anche un rinforzo per la fascia destra. Parlando con il Real Madrid di Morata, Marotta chiederà la possibilità di ingaggiare Danilo, ma la pista De Sciglio resta più calda che mai.