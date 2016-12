Juve, un coro dalla Spagna: l'Atletico Madrid vuole Tevez

Prima Higuain. Poi Icardi. Adesso Tevez . L'Atletico Madrid guarda all'Italia per trovare un nuovo attaccante, il sostituto di Mandzukic dato in uscita dai Colchoneros. E così, dopo gli argentini di Napoli e Inter , ecco che Simeone punta un altro connazionale, l'Apache della Juve . Tutti i principali quotidiani sportivi spagnoli titolano oggi sul forte interesse per Tevez , sottolineando come il contratto con i bianconeri scade nel giugno del 2016.

Tra Champions e mercato. La Spagna chiama Carlitos. C'è il Barcellona tra Tevez e la Coppa dalla Grandi Orecchie, c'è l'Atletico tra l'Apache il suo futuro bianconero. Più Simeone che il Boca: questo sostengono in coro dalla Spagna, sottolineando che se l'argentino lascerà l'Italia già questa estate lo farà per migrare a Madrid. Tanti se e tanti ma, a dire il vero: di certo c'è l'interesse del Cholo, per il resto però solo supposizioni.



La prima, su tutte, è che Tevez voglia abbandonare il bianconero: eventualità al momento tutta da dimostrare. La scadenza del contratto nel 2016 è cosa nota, esattamente come la volontà della Juve di arrivare fino in fondo all'accordo raggiunto due anni fa. Marotta, più volte, ha dichiarato che solo dopo la finale di Berlino affronterà direttamente con l'argentino la questione: la posizione è chiara, i campioni d'Italia puntano ancora forte su Carlitos. E, d'altra parte, non potrebbe essere altrimenti!