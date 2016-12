Juve, ufficiale Cuadrado: "Grazie a Dio sono tornato"

Nuovo rinforzo per la Juventus, che oggi ha ufficialmente definito con il Chelsea l'acquisto di Cuadrado. "Grazie a Dio torno a casa mia e insieme ai miei compagni andremo alla conquista di tutto - le parole del colombiano su Twitter -. Ringrazio la Juventus e in particolare il direttore Marotta, un ringraziamento speciale al mio agente Alessandro Lucci". Il colombiano torna a Torino in prestito triennale, con eventuale obbligo di riscatto.