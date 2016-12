Juve, ufficiale: Coman al Bayern Monaco

Dopo solo una stagione, Kingsley Coman lascia la Juventus per trasferirsi al Bayern Monaco. L'ufficialità è arrivata dai due club. Il 19enne francese sbarca in Baviera in prestito per due anni per 7 milioni di euro con diritto di riscatto versandone altri 21. "Sono molto contento di essere a Monaco e al Bayern - le sue prime parole - Sono qui per crescere e aiutare il Bayern a vincere nei prossimi due anni".