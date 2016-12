Juve, tutto su Sanchez

La Juventus ha individuato in Alexis Sanchez il sostituto di Alvaro Morata . Marotta e Allegri, dopo un colloquio a Vinovo, hanno deciso di fare un altro tentativo per il cileno dell'Arsenal. Secondo Tuttosport, i bianconeri sarebbero pronti a formulare un'offerta da 35 milioni di euro complessivi (30 + bonus). Operazione difficile perché i Gunners non hanno intenzione di scendere sotto i 50 milioni.

Alexis Sanchez ha vinto il "casting" bianconero e ora è il principale obiettivo di mercato. Il cileno è sempre piaciuto dalle parti di Torino e ora anche Allegri lo ha messo in cima alla lista dei desideri per la sua duttilità in attacco e la sua esperienza internazionale. Ora c'è solo da convincere Wenger a far partire l'ex Barcellona, missione non facile per Marotta e Paratici. Un aiuto potrebbe arrivare da Lacazette che con il suo possibile passaggio ai Gunners potrebbe dare una spinta verso Torino al Nino Maravilla.



L'alternativa potrebbe essere Marko Pjaca per cui i bianconeri faranno un ultimo tentativo, senza fare follie, con la Dinamo Zagabria e con il giocatore per risorpassare la concorrenza del Milan.