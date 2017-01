Juve, tentazione cinese per Dani Alves: 10 mln dallo Shanghai SIPG

Dani Alves in Cina? Secondo France Football e El Mundo Deportivo è possibile. Secondo quanto risulta al quotidiano francese e a quello catalano, il laterale brasiliano arrivato alla Juve via Barcellona la scorsa estate - e legato ai bianconeri sino al giugno 2018 - sarebbe finito nel mirino di tre club della Chinese Super-League: l'Hebei Fortune, il Tianjin Quanjin di Cannavaro e lo Shanghai SIPG. Quest'ultimo club avrebbe offerto a Dani Alves 10 milioni di euro netti all'anno.

Futuro quindi da decifrare per l'esterno bianconero. Futuro invece lontano da Vinovo ma in attesa di destinazione quello di un altro esterno juventino, Patrice Evra. Per il francese ci potrebbe essere un ritorno in Patria: "Parliamo di un grande giocatore, con un palmares importante e uno straordinario bagaglio di esperienza. Evidentemente può essere un giocatore che ci interessa" ha infatti ammesso Bruno Genesio, allenatore dell'Olympique Lione. Sempre secondo France Football, Evra, corteggiato anche da Crystal Palace e Schalke 04, interesserebbe però anche all'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia.