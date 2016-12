Juve tentata da Balotelli: Raiola offre SuperMario

12:38 - L'idea, nata da una proposta di Raiola alla Juve, potrebbe clamorosamente trasformarsi in realtà. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, infatti, i bianconeri sono vicini all'acquisto di Balotelli, che a Liverpool sta vivendo una stagione disastrosa. L'attaccante arriverebbe in prestito, con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. I Reds pagherebbero anche parte dell'ingaggio dell'ex giocatore del Milan fino a fine stagione.

La Juve, come noto, è a caccia soprattutto di un trequartista. La prima scelta è Sneijder, ma le difficoltà incontrate per arrivare all'olandese potrebbero aver indotto Marotta a cambiare strategia in corsa. L'occasione Balotelli nasce da Mino Raiola, che in settimana è stato a Vinovo dove ha incontrato i dirigenti bianconeri.



Come riferito da Tuttosport, l'agente di SuperMario ha sondato il terreno in vista di un possibile ritorno in Italia del suo assistito, che a Liverpool è ormai diventato una riserva, oltre che un caso. Balo, tra campionato e coppe, ha collezionato 17 presenze e messo a segno solamente 2 gol, ma in Premier League è ancora a secco. I Reds sono disposti a cederlo anche in prestito fino a fine stagione (con tanto di aiuto nel pagamento dell'ingaggio), un'aspetto che potrebbe stuzzicare le fantasie di Allegri: "L'ho avuto e con me ha fatto una buona stagione - ha detto sabato il tecnico in conferenza stampa -. Ha realizzato subito 13 gol, poi ha tenuto una buona media. Purtroppo si è costruito un personaggio, tutti parlano più di quello che fa fuori che dentro il campo. Ha ottime qualità, però, adesso deve dimostrarle lui. Se mi piacerebbe allenarlo? A me, come a tutti gli allenatori, piace allenare tutti i giocatori più bravi". Un'apertura chiara. Forse, anche qualcosa di più.