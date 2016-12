Juve, spunta anche Milik per il dopo Morata

Forse non è la prima scelta per sostituire Morata, ma Arkadiusz Milik ha tutte le caratteristiche che sta cercando la Juve per rinforzare l'attacco. Detto che le prime scelte restano top player come Cavani e Sanchez, o emergenti già affermati come Lukaku, il nome del polacco è tra quelli più seguiti dai bianconeri. La sua giovane età, 22 anni, e un cartellino valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, ne fanno uno dei papabili per sbarcare a Torino.