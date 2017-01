JUVE: SPINAZZOLA PUÒ TORNARE

In casa Juventus il tema più caldo è quello legato alla partenza o meno di Patrice Evra. La soluzione più probabile è quella di un addio destinazione Marsiglia. Per sostituire l'ex Manchester United, la società bianconera sta valutando diverse ipotesi. Viste le difficoltà ad arrivare a Kolasinac, terzino sinistro che lo Schalke sembra al momento non voler cedere, considerando l'infortunio dell'esterno Baba, cresce in queste ore la possibilità di un ritorno a Torino di Leonardo Spinazzola. Il terzino fluidificante dell'Atalanta è cresciuto nelle giovanili della Juventus ed è ancora di proprietà dei bianconeri. A rivelarlo è l'agente del giocatore Davide Lippi a tuttojuve.com