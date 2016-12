Juve, sostituto di Morata cercasi: offerta per Batshuayi

La Juve sarebbe disposta anche a investere 30 milioni di euro, bonus compresi, che in pratica sono i soldi incassati dalla cessione obbligata di Morata al Real Madrid. Il ragazzo ha talento e lo dimostrano i 17 gol realizzati nella scorsa Ligue 1, ma è anche giovane (ha un anno in meno di Alvaro) e avrebbe superato tutti gli esami di maturità bianconera. Di fatto, Batshuayi ha superato Lukaku, Benteke, ma anche Sanchez e un Immobile comunque in risalita.



Senza scartare l'ipotesi di "recompra" al contrario per Morata. A Torino, infatti, non viene scartata a prenscindere la posibilità che lo spagnolo, alla fine, non cambi maglia. Forti anche della volontà dello stesso giocatore, Marotta e Paratici starebbero pensando di reinvestire i soldi in arrivo da Madrid, aggiungendone un'altra trentina. Che, però, non uscirebbero dalle casse societarie, ma da una cessione importante. E il sacrificato potrebbe essere Simone Zaza, che ha mercato soprattutto in Premier League, ma per il quale sarebe arrivata un'offerta del Wolfsburg. Al momento siamo sui 20 milioni, cifra ritenuta non ancora adeguata. Ma si sta lavorando anche a questa ipotesi.