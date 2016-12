Juve, sondaggio col Chelsea per Matic

Qualità e quantità. La Juve vuol puntellare il centrocampo con un top player e dopo aver messo gli occhi su Oscar e Fabregas, ha fatto un sondaggio col Chelsea per Nemanja Matic . Il gigante serbo sarebbe perfetto per la mediana: potenza, visione di gioco e tecnica. Si tratterebbe di un'operazione non a basso costo : all'incirca nell'ordine di grandezza dell'affare Gundogan , per cui Marotta è disposto a spendere fino a 30 mln .

In casa Juve, dunque, tutti gli occhi sono puntati sul centrocampo. Il reparto è molto folto, è vero, ma manca ancora qualcosa per fare il salto di qualità in Europa. E allora sotto col mercato. Detto di Oscar e Fabregas, a Vinovo sembra essere tornato di moda Matic. I bianconeri avevano provato a portarlo a Torino già nell'estate del 2014, quando ancora era di proprietà del Benfica, ma poi l'affare è saltato. Sul gigante serbo il Chelsea ha investito 25 milioni e strapparlo ai Blues non sarà certo economico.



A conti fatti, siamo intorno alla cifra che potrebbe essere necessaria per mettere le mani su Gundogan. Per il giocatore del Borussia, primo obiettivo del mercato bianconero, è pronto un tesoretto di 30 milioni, ma la trattativa non è semplice e Marotta sembra aver individuato proprio in Matic l'eventuale piano B. Con il club di Abramovich, inoltre, resta da definire anche il discorso sul rinnovo di Cuadrado. Nei prossimi giorni i dirigenti bianconeri voleranno a Londra per parlare del riscatto del colombiano e potrebbe essere l'occasione giusta per prenotare anche Matic.