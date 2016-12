Juve-Sneijder, è stallo. Il procuratore spiazza tutti: "Resta al Galatasaray"

09:55 - Una trattativa al momento bloccata quella tra Juventus e Galatasaray per Sneijder. Il centrocampista olandese ha trovato l'accordo con i bianconeri ma il club turco non intende mollare, anzi, avrebbe informato il dg juventino Marotta che il giocatore non è in vendita. Una presa di posizione anticipata dal procuratore di Wes: "O la clausola rescissoria di 20 milioni o niente". E a queste condizioni la Juve non ci sta. Si allontana anche Rolando.

Nulla di fatto. Dunque. Il procuratore dell'ex interista ha visto ancora la dirigenza del club turco ma l'esito dell'incontro non è stato evidentemente quello sperato a Torino: "Il mio assistito resta a Istanbul. Non capisco tutto questo ottimismo della Juve. Wesley costa 20 milioni, non di meno, e sta bene dov'è". Parole chiare che la dirigenza bianconera, riunita in sede a Torino, ha recepito per quello che sono: o si paga la clausola rescissoria oppure niente. E a queste condizioni non se ne fa nulla.



Uno stallo che lo stesso Sneijder ha avvalorato con un tweet che suona come un appello per tutti i tifosi del club turco: "Venite a vedere le partite casalinghe al Galatasaray in questa seconda parte della stagione per sostenerci nel nostro cammino verso la quarta stella".



Un nulla di fatto che fa il paio con quello che arriva anche dal fronte Rolando: al di là della contesa col Porto, sono il pieno recupero di Caceres e quello prossimo di Barzagli ad aver raffreddato la pista per il portoghese.



IL TWEET DI SNEJIDER

Come see @galatasaraySk home games this 2nd half of the season and support us on our way to the 4th Star! http://t.co/dLYYzSBs6S

— Wesley Sneijder (@sneijder101010) 9 Gennaio 2015